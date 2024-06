Homem é preso após dar murro em esposa que amamentava filho no AM

Vítima tem 18 anos, mesmo idade do autor, e se encontra no puerpério há nove dias

Novo Aripuanã (AM) – Um homem de 18 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (26), por violência doméstica contra a sua esposa, de também 18 anos. A prisão ocorreu no bairro Tucumã, no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, a equipe policial tomou conhecimento do caso após a vítima comparecer à delegacia e comunicar que havia sido agredida fisicamente pelo indivíduo, naquele mesmo dia, enquanto amamentava seu filho recém-nascido.

“Ela relatou que as agressões ocorreram depois de ela falar ao autor que queria a separação do matrimônio. Ele deu um murro no olho dela, que se encontra no puerpério há nove dias”, disse.

Segundo o delegado, após a comunicação da vítima, as Polícias Civil e Militar, com apoio de guardas civis municipais, foram ao endereço e efetuaram a prisão do infrator. Além disso, durante os procedimentos, também foi solicitada medida protetiva em favor da vítima.

O homem responderá por violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

