Homem é preso após tenta matar a ex e agredir a atual namorada no Amazonas

Um homem de 46 anos, foi preso nesta terça-feira (18), por tentar matar a ex-companheira e por violência doméstica contra a atual namorada. A prisão ocorreu na comunidade do Janauari, em Iranduba, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Francisco Ferreira, do PPI de Cacau Pirêra, o crime ocorreu no município de Barcelos (a 339 quilômetros de Manaus), em 2013, e o autor estava foragido desde então. Ele se mudou para a região de Iranduba, onde constituiu uma nova família.

“Constatamos que havia um mandado de prisão em aberto, no nome dele, após a sua nova cônjuge, 54, comparecer ao PPI para denunciar uma violência doméstica, em razão de ciúmes”, disse.

Com relação ao primeiro crime, praticado contra a ex-companheira do autor, o delegado enfatiza que ele já está condenado. O indivíduo foi localizado na comunidade do Janauari, na zona rural de Iranduba, após diligências dos policiais civis e militares.

“Eu enfatizo a reiteração e o ciclo de violência doméstica no qual o infrator submete às suas vítimas, uma vez que ele estava foragido por tentar matar sua ex-companheira e foi denunciado por praticar violência doméstica contra a atual”, relatou.

Procedimentos

O homem foi condenado por tentativa de feminicídio e também responderá por violência doméstica. Ele ficará à disposição da Justiça.

