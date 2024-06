Festival de Parintins: Amazonastur inicia entrega do Passaporte Parintins

A entrega começou nesta quinta-feira (27/06), no Turistódromo, localizado na Avenida Amazonas ao lado da praça da Catedral

Tudo pronto para a maior manifestação folclórica a céu aberto do mundo, que acontece neste fim de semana, o 57º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). E para uma experiência turística completa, os visitantes que chegarem à ilha já podem adquirir o Passaporte Parintins, disponibilizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

A entrega começou nesta quinta-feira (27/06), no Turistódromo, localizado na Avenida Amazonas ao lado da praça da Catedral. A distribuição segue até domingo (30/06) com quantidade limitada, sendo que de quinta a sábado, a entrega ocorre às 9h30 e 14h30. Já no domingo, às 9h30.

Sucesso de público durante o Festival, o Passaporte Parintins coleciona momentos nos principais atrativos turísticos da cidade, por meio de carimbos personalizados e dá direito a um brinde, que também deve ser retirado no Turistódromo, espaço que reúne diversos serviços aos turistas.

A turista Elen Garcia desembarcou na ilha para prestigiar as festividades e visitou o centro de atendimento. Ela foi a primeira da fila e viu na iniciativa da Amazonastur, a oportunidade de conhecer todas as paisagens da cidade.

“O que me motivou, principalmente, foi conhecer a cultura a mais da cidade de Parintins, não só ficar na Catedral, no Bumbódromo, mas também ver os outros pontos turísticos. Por exemplo, hoje eu vim cedo para ser uma das primeiras, porque como a ilha está bem visitada, eu acho isso ótimo para a economia local”, completou.

FOTOS: Lucas Silva e Ygson França / Amazonastur

A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Praça Digital, Porto de Parintins, Mercado Municipal, Bumbódromo, Praça São Benedito, Igreja do Sagrado Coração de Jesus e Turistódromo são os pontos em que os agentes estarão carimbando o passaporte.

Quem também esteve na fila no primeiro dia de entrega foi Hortência Magalhães. “É uma iniciativa muito boa, já conhecia o festival do ano passado, no qual eu já peguei o meu, recolhi os meus carimbos. Então incentiva a gente a conhecer os locais que a gente está aqui e conhece muito mais a cidade”, contou animada.

De acordo com a Amazonastur, cerca de 120 mil turistas devem chegar à Ilha Tupinambarana até o fim do 57º Festival de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.

FOTOS: Lucas Silva e Ygson França / Amazonastur

*Com informações da assessoria

