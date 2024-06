VÍDEO: Ex-BBBs convidados de Isabelle embarcam rumo ao Festival de Parintins

Manaus (AM) – Há um dia do Festival Folclórico de Parintins, os convidados da ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, embarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, rumo à Ilha Tupinambarana.

Os ex-BBBs Davi Brito, Matteus Amaral, Raquele Cardoso, Beatriz Reis, Pocah e sua filha, além da ex-fazenda Jaqueline Grohalski, gravaram stories dentro do avião.

Além deles, Lucas Pizane, Giovanna e Michel já estão na Ilha da Magia, após encararem uma viagem de barco junto com os torcedores dos bumbás.

