Caso Djijda: Ex-namorado tem prisão preventiva convertida em domiciliar

Manaus (AM) – O ex-namorado de Djidja Cardoso, identificado como Bruno Roberto, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, nesta quinta-feira (27), pela Justiça do Amazonas. De acordo com a defesa, ele deverá deixar a cadeia na sexta-feira (28).

Bruno Roberto é investigado por tráfico de drogas, uma vez que mediava o uso de ketamina pela família da ex-sinhazinha do Boi Garantido.

Ainda nesta quinta (27), o Ministério Público do Amazonas denunciou Bruno, Cleusimar Cardoso (mãe de Djidja) e Ademar Cardoso (irmão de Djidja) por tráfico de drogas. Outras sete pessoas também foram denunciadas pelo crime.

Confira as denúncias do MP:

Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja): denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

José Máximo Silva de Oliveira (dono de uma clínica veterinária que fornecia a cetamina): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

Sávio Soares Pereira (sócio de José Máximo na clínica veterinária): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

Hatus Moraes Silveira (coach que se passava por personal da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas e associação pra o tráfico;

Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro em uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas;

Claudiele Santos Silva (maquiadora em uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas;

Verônica da Costa Seixas (gerente de uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas;

Emicley Araújo Freitas (funcionário da clínica veterinária de José Máximo): denunciado por tráfico de drogas.

Bruno Roberto da Silva Lima (ex-namorado de Djidja): também denunciado por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o MP, Bruno era responsável por incentivar Cleusimar Cardoso a prosseguir na ideia de conseguir uma falsa evolução espiritual.

