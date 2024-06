Criminosos invadem clube de tiro e roubam 30 armas em Manaus

O caso aconteceu no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Cerca de quatro adolescentes invadiram o Clube de Tiros do Amazonas, na noite desta quinta-feira (27) e roubaram aproximadamente 30 armas de fogo. O caso aconteceu no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O coronel do Exército Dagmo Varela, dono do estabelecimento contou que recebeu um jovem de 17 anos, que ele já o conhecia por dar aulas para ajudá-lo a entrar nas Forças Armadas. Durante uma conversa entre eles, o menino contou que outros amigos estavam interessados nas aulas do militar.

Ao abrir a porta, os outros supostos amigos invadiram o local já armados e anunciaram o assalto. Eles renderam o coronel e o genro dele, que também estava no clube.

Os criminoso prenderam os dois em uma sala, ambos só sairam do local para pedir ajuda depois que notaram que os assaltantes haviam ido embora.

De acordo com o coronel, ele só não reagiu ao assalto porque o genro dele estava na mira de um revólver e quis evitar uma tragédia. Porém, ele disse que conhece o adolescente e irá atrás das armas.

