Ex-BBB Davi flerta com musa do boi Garantido ‘sósia’ de Isabelle Nogueira em Parintins

O comentário do ex-bbb repercurtiu nas redes sociais

Parintins (AM) – O ex-bbb Davi, que já está na ilha da magia em Parintins para curtir o festival, parece ter se encantado. O campeão do BBB 24, não perdeu tempo e já mandou uma cantada para a dançarina do Boi Garantido Tamires Assis. Mas não foi só isso que chamou atenção, internautas apontaram que a dançarina lembra muito a Isabelle Nogueira.

O comentário de Davi na foto da dançarina repercurtiu nas redes sociais, Tamires também respondeu o ex-bbb:

”Você é linda não pelo seu corpo mais sim do seu coração ♥️ e eu vou conhecê-lo muito mais” comentou Davi.

”Lindo do meu ❤️” respondeu a dançarina.

A publicação de Tamires foi tomada por fãs de Davi que a compararam com Isabelle Nogueira.

”Ela parece Isabelle”, ”a cara da Isabelle”, ”gente achei que era a Isabele”.

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais:

Parintins: Ex-BBBs chegam na Ilha da Magia para acompanhar Festival Folclórico

Festival de Parintins: com Thiaguinho e Belo, eventos terão até 120 mil turistas

Garantido e Caprichoso dão início ao 57º Festival de Parintins nesta sexta (28)