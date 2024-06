Garantido e Caprichoso dão início ao 57º Festival de Parintins nesta sexta (28)

Parintins (AM) – Em sua 57ª edição, o Festival Folclórico de Parintins tem início nesta sexta-feira (28), no Bumbódromo da ilha da magia. A primeira noite da disputa entre Garantido e Caprichoso promete surpreender os torcedores do bumbás a partir das 19h30, onde o Boi da Francesa será o responsável por abrir o evento. A ordem se repete no sábado (29), mas no domingo (30), o Boi do Povão abrirá a terceira e última noite do festival.

Apontado como “o maior festival de todos os tempos”, o 57º Festival de Parintins é marcado pela busca do “TRI” por ambos os bois. O Caprichoso luta pelo tricampeonato, enquanto o Garantido busca seu trigésimo terceiro título.

A cada noite, os bumbás se apresentam por duas horas, onde desenvolvem um tema escolhido por cada agremiação.

Em busca do tricampeonato

Foto: Bruno Zanardo/Secom

Do lado azul e branco, o Caprichoso apresenta o tema “Cultura – O Triunfo do Povo”. Em 2024, o Boi da Francesa tem a proposta de mostrar a força da miscigenação entre branco, negro e índio, que forma o bumbá.

“Essa gente é Caprichoso, o boi preto de Parintins, o verdadeiro boi do povo, construído por muitas mãos, expressão do coletivo, de Roque e Ednelza Cid, Luiz Gonzaga e Luiz Pereira, Dora e Chica, Joãos e Marias. É festa, cor, liberdade e poesia. É a criança com seu brincar, é a Marujada no dois pra lá e dois pra cá. É Arlindo Júnior e Daniel, cantador de boi”. diz um trecho a sinopse do tema.

O álbum Cultura — O Triunfo do Povo, conta com 20 faixas, e traz como hit a toada Málúù Dúdú, dos compositores Adriano Aguiar, Tomaz Miranda e Gean Souza. Outra toada bastante esperada pela galera é o ritual Mothokari, que promete emocionar os torcedores azulados.

Com 25 títulos, o Caprichoso vem de uma sequência de vitórias em busca do tricampeonato. Em sorteio realizado no último sábado (22), foi decidido que o boi azul e branco abrirá as duas primeiras noites do festival (28 e 29 de junho), e fechará a terceira noite (30).

Rumo ao 33º título

Foto: Reprodução

Já direto da Baixa do São José, o Boi Bumbá Garantido faz suspense sobre o que irá apresentar na arena neste Festival Folclórico. Com o tema “Segredos do Coração”, o bumbá vermelho e branco defende um tema que desde o início despertou a curiosidade dos “perrechés”, como são chamados seus torcedores.

“Como o Universo, temos os nossos segredos, os Segredos do Coração que serão revelados todos no tempo da nossa criatividade artística, no tempo divino que Deus, no tempo da Arte que materializa nossos sonhos e alimenta nossa autoestima, nossa alma lúdica de eterna criança que vive em cada um de nós”, explica a diretoria.

Lançado em abril, o álbum Segredos do Coração conta com 15 toadas estratégicas, entre elas, “Perreché da Puraca”, “Boi é Raiz” e o ritual Jeroky Kayowá”. Em meio a tantos segredos, outra dúvida do torcedor encarnado é em relação ao item 02, levantador de toadas, isso porque o presidente Fred Góes não revelou quem irá defender o cargo na arena: se Sebastião Júnior ou David Assayag.

Maior campeão do Festival de Parintins, com 32 títulos, o Garantido busca sua 33ª vitória. No sorteio da ordem do festival, o boi da baixa do São José fechará as duas primeiras noites (28 e 29), e abrirá a terceira (30).

Efeito Isabelle

Foto: Lucas Silva/Secom

Este ano, a visibilidade do festival aumentou devido à participação da cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, no reality show Big Brother Brasil 2024. Após conquistar o terceiro lugar na competição, a manauara foi nomeada embaixadora do festival devido à divulgação assídua da festa que ocorre no meio da floresta amazônica. Alguns ex-bbb’s já confirmaram a presença no evento, como Lucas Buda, Giovana Lima, Lucas Pizane e Michel Nogueira.

O 57º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, no Bumbódromo.

