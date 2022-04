Lentidão da Operação-padrão da Receita trava cargas e pode elevar preços à estratosfera no país

Levantamento do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimento (IBCI) constatou que a operação-padrão dos auditores da Receita Federal, em pé de guerra com o Governo Federal, trava a importação de insumos e a produção, inclusive de gêneros alimentícios, em todo o país.

Com a operação, a Receita realiza agora em 20 dias o desembaraço de cargas importadas em portos e aeroportos, que antes era feito, no máximo, em cinco dias.

Grupos multinacionais como Nestlé e Unilever estão encaminhando uma carta ao Ministério da Economia pedindo medidas urgentes para resolver a situação sob pena de a produção de alimentos ser prejudicada, gerando a carestia desproporcional de gêneros como o tradicional pão francês.

Efeito dominó

No documento que está sendo enviado ao ministro Paulo Guedes, os empresários afirmam que a crise provocada pela operação-padrão da Receita afeta não apenas os grandes grupos, mas também as pequenas empresas que dependem de insumos importados.

Segundo o documento, a crise afeta tanto as empresas que produzem alimentos quanto as que atuam nos setores químico, papel, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, café solúvel e limpeza.

Pressão ao Planalto

A operação-padrão dos servidores da Receita é parte da estratégia de um movimento político que visa recompor o orçamento do órgão e regulamentar um bônus de eficiência pago aos auditores.

O movimento começou em fins do ano passado quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou o reajuste salarial de policiais federais.

A decisão causou forte indignação e greves envolvendo servidores do Banco Central, Tesouro Nacional, INSS e analistas de Comércio Exterior.

Cristiane Britto

Ao lado do governador Wilson Lima, a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, participou ontem, em Manaus, da inauguração de uma sala com o seu nome na escola estadual Senador Flávio da Costa Britto, no bairro da Compensa.

Cristiane é esposa do advogado amazonense Flávio Britto, ex-desembargador do TRE-DF, filho do ex-senador Flávio da Costa Britto, que emprestou nome à escola inaugurada durante o governo de Vivaldo Frota em 1990.

Balanço de Alessandra

Em balanço, a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) mostrou ontem a força de suas ações em favor do desenvolvimento econômico e social de Urucurituba, no Médio Amazonas.

Em reunião com o prefeito José Claudenor de Castro Pontes, o Sabugo (PT), na Assembleia Legislativa (Aleam), a deputada prestou contas de mais de R$ 1 milhão que conseguiu destinar ao município.

Foram R$ 600 mil somente este ano, sendo R$ 250 mil para a assistência social, R$ 200 mil para a saúde e R$ 150 mil para a cultura.

Passagens salgadas

Internautas parintinenses destacam nas redes sociais a provável instauração de um inquérito civil pela DPE (Defensoria Pública do Estado do Amazonas) para apurar abusos das companhias Gol, Azul e Latam referentes às passagens aéreas cobradas nos voos para a Ilha do Boi Bumbá.

De acordo com denúncia do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (União Brasil), em 23 de março, as companhias resolveram cobrar R$ 5 mil pelo voo entre Manaus e Parintins no período do Festival Folclórico que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho.

“Isso é um absurdo, a população do Amazonas não tem dinheiro para isso”, diz Cidade.

Crime eleitoral

Um vídeo, exibido ontem pelo radialista Ronaldo Tiradentes no programa “Manhã de Notícias”, da Rede Tiradentes, mostra um mega jantar oferecido pelo prefeito Mário Abrahim, em Itacoatiara, para pessoas deficientes, mas que acabou sendo usado para turbinar a pré-candidatura de Adail Filho a deputado federal pelo Republicanos.

Segundo o radialista, no jantar Adail foi destacado como deputado eleito, caracterizando propaganda eleitoral fora de época.

Perigo na UFAM

A apologia às armas, disseminada sobretudo pela família Bolsonaro nas redes sociais, está influenciando um clima de terror e medo na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Estudantes se queixam de um colega que diariamente faz questão de elogiar o uso de armas e ameaçar quem o incomode em sala de aula.

Os denunciantes exigem que a Reitoria da universidade tome rigorosas providências contra o perigo.

Auxílio Permanente

O Governo do Estado prorrogou, até a próxima segunda-feira (18), a entrega de cartões do Auxílio Permanente na cidade de Manaus.

Na primeira semana, foram 8.278 cartões entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social contempladas com o recurso de R$ 150 mensal.

Sinal de alerta

Governo do Estado e Prefeitura de Manaus em alerta para os problemas que terão que enfrentar com a cheia avassaladora deste ano, que já se igualou a de 2021, a maior de todos os tempos.

Ontem, o Rio Negro subiu 6 centímetros, ficando a 27,97 metros acima do nível do mar. Sinal vermelho de caos na capital e no interior do Estado.

Prefeitura mobilizada

Em Manaus, o prefeito David Almeida, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), já está mobilizando a máquina municipal na construção de pontes provisórias em 19 bairros afetados pela cheia.

Segundo o coronel Fernando Júnior, secretário executivo da Defesa Civil, o bairro São Jorge, na Zona Oeste, por exemplo, vai receber 1.400 metros de pontes.

Ações no Juruá

Na calha do Juruá, o governador Wilson Lima anunciou um pacote de R$ 29 milhões de investimentos em obras nos municípios de Eirunepé e Itamarati.

A iniciativa é parte do programa Governo Presente com que Wilson Lima intensifica as ações oficiais no interior, com foco em saúde, educação, sistema viário e outras áreas consideradas prioritárias.

Frentes inúteis

Internautas escreveram à coluna apontando a inutilidade do festival de frentes parlamentares criadas no âmbito da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e da Câmara Municipal de Manaus (CMM), sem resultados práticos.

“As frentes são pura demagogia, são criadas e depois abandonadas, não servem para coisa nenhuma”, diz um internauta.

Seguindo a onda, a CMM acaba de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil (PSDB).

Prodam faz parada

A Processamento de Dados do Amazonas S.A (Prodam) informa que fará uma parada programada dos serviços de tecnologia para manutenção do parque elétrico da Empresa.

A ação será nesta quinta-feira (14), a partir das 23h, com uma duração estimada de 14 horas.

Durante todo o processo, o serviço de Atendimento ao Cliente (SACP-Prodam) ficará de prontidão para que eventuais instabilidades possam ser verificadas e corrigidas. Não

