Saiba quem é a musa do Garantido que foi apontada como affair de ex-BBB Davi Brito

Parintins (AM) – O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi flagrado trocando carinhos com a influenciadora Tamires Assis, musa do Boi Bumbá Garantido, durante a Festa dos Visitantes, que aconteceu durante a noite de quinta-feira (27), no município de Parintins, interior do Amazonas.

O flerte entre os dois foi visto nas redes sociais de Tamires, após Davi deixar um comentário na foto da musa.

Foto: Reprodução

Tamires Assis mora em Manaus, é dançarina do Boi Garantido e é responsável por ser a guia do cantor David Assayag. Modelo, ela também é ativista social e embaixadora da Organização Não Governamental (ONG), Manaós Grupo.

Nos storys do Instagram de Tamires, é possível ver fotos dela ao lado da Davi. O campeão do BBB 24 está em Parintins como convidado da Cunhã-Poranga e amiga, Isabelle Nogueira.

