Parintins: Ex-BBB Lucas Buda pede para fãs não se aproximarem e recebe criticas; Vídeo

Parintins (AM) – O ex-bbb Lucas Buda, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para fazer um comunicado um tanto inusitado aos fãs. Por meio dos stories no Instagram, Buda pediu para que os admiradores, principalmente mulheres, evitassem manter contato físico ao encontrá-lo na rua. O ex-brother explicou que está usando blusa branca e por conta da maquiagem pode manchar sua roupa.

“Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Quando vocês me verem de roupa branca no rolê, assim, vai manchar minha roupa branca com maquiagem. Se puder evitar, de boa, vou dar a maior atenção e carinho, porque faz parte. Se não puder, também de boa, tranquilo” disse ele.

Nas redes sociais, internautas repercutiram sobre o pedido inusitado do ex-bbb e fizeram várias criticas. “Bizarro é alguém como ele ter fãs”. ”Alguém esbarrou nele sem querer e ele falando que é fã”. ”Eu quando vejo esse povo finjo que nem conheço”.

Estrelismo? Ex-BBB Lucas Buda pede para fãs tomarem cuidado com roupa branca “se puder evitar” pic.twitter.com/cAfGuHDwnR — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 28, 2024

Leia mais:

VÍDEO: Ex-BBBs convidados de Isabelle embarcam rumo ao Festival de Parintins

Ex-BBBs compartilham momentos durante viagem de 18 horas de barco para Parintins

Ex-BBB Davi flerta com musa do boi Garantido ‘sósia’ de Isabelle Nogueira em Parintins