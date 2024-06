Prefeitura de Manaus divulga lista de selecionados em curso básico de ‘Manicure e Pedicure’

As aulas serão executadas em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras (AME Divas – AM)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta sexta-feira (28), a lista de selecionados do curso básico de “Manicure e Pedicure”. As aulas serão executadas em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras (AME Divas – AM).

O curso profissionalizante ofertou 50 vagas e vai ministrar sobre cutilagem e esmaltação, com o objetivo de capacitar mulheres para o mercado empreendedor de manicure e pedicure. As aulas vão acontecer de 1º a 5/7, das 13h às 16h, na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, nº 82, bairro Centro, zona Sul da capital.

“Nosso compromisso com a população é incentivar o empreendedorismo na cidade e preparar os empreendedores com capacitação e conhecimento. Este curso oferece aos participantes uma experiência única e gratuita que, quando aplicada no mercado de trabalho, tem o potencial de transformar a qualidade de vida dos envolvidos”, apontou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

Orientação

Os participantes devem observar algumas regras importantes: os selecionados devem comparecer em todas as aulas do curso para serem certificados. Além disso, é obrigatório o cumprimento do código de vestimenta do local, que proíbe o uso de bermudas, shorts, minissaias, regatas e chinelos.

