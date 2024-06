Dupla é presa por estupro de vulnerável em Tefé, no AM

Operação Diligens está deflagrada desde segunda-feira (24) em Manaus e no interior

Tefé (AM) – Dois homens de 44 anos foram presos entre quinta (27) e sexta-feira (28), por estupro de vulnerável no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, os dois indivíduos têm 44 anos e foram alvos de mandados de prisão definitiva e preventiva. Eles foram presos em locais diferentes do município.

“A Operação Diligens está deflagrada desde segunda-feira (24) em Manaus e no interior, e para o município de Tefé, foram nos enviadas essas duas ordens judiciais para serem cumpridas, a fim de que os autores respondam por seus atos”, disse.

Operação Diligens

A Operação Diligens foi coordenada em todo o Estado pelas Delegacias Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Capturas e Polinter (DECP), com apoio dos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital e do interior, junto com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai/SSP-AM).

A Polinter conta também com o apoio da população por meio de denúncias anônimas envolvendo crimes sexuais, não pagamento de pensão alimentícia e outros, pelo número (92) 3667-7727, disque-denúncia da unidade policial. A Depca também disponibiliza o número (92) 99962-2441 para denúncias de forma totalmente anônima.

O Boletim de Ocorrência (BO) pode ser registrado diretamente na sede da Depca, localizada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul, ou pela Delegacia Virtual (Devir), no site: delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

*Com informações da assessoria

