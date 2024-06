Não foi para Parintins? Saiba onde assistir o Festival Folclórico

Manaus (AM) – Inicia nesta sexta-feira (28), a primeira noite do 57º Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo. Neste ano, o Boi Garantido apresenta o tema “Segredos do Coração” em busca do seu 33º título, enquanto o Boi Caprichoso desenvolve o tema “Cultura – O Triunfo do Povo”, lutando pelo tricampeonato. Mas, se você não conseguiu ir à Parintins, pode acompanhar a transmissão da festa tanto pela televisão, quanto pela internet.

Detentora dos direitos de transmissão, a TV Acrítica inicia a divulgação da primeira noite (28), a partir das 19h20 (Horário de Manaus). A primeira apresentação da noite inicia às 20h, com o Boi Caprichoso. Já o Boi Garantido, responsável por fechar essa noite, se apresenta às 23h15. Na segunda noite (29), a ordem e horários se repetem. Já na terceira noite (30), o Boi da Baixa do São José abre a noite às 20h, enquanto o Boi azul e branco se apresenta às 23h15.

O sinal da TV A Crítica atual nos seguintes estados e cidades do Brasil: Manaus (canal 4.1), Belém-PA (canal 40.1), Santarém-PA (canal 10.1), Rondônia (canal 5.1), Acre (canal 9.1), Araguaína-TO (canal 7.1), Recife-PE (canal 48.1), Cuiabá-MT (canal 11.1), Sinop-MT (canal 10.1), Parauapebas-PA (canal 24.1), Minas Gerais (canal 31.1), Brasília (canal 16.1), São Paulo (canal 17.1), Curitiba (canal 17.1), Campo Grande (canal 20.1), Boa Vista (canal 20.1) e Goiânia (canal 45.1).

O Festival de Parintins também será transmitido ao vivo, no You Tube, nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Largo São Sebastião

Pelo terceiro ano consecutivo, os torcedores de Caprichoso e Garantido, que não foram a Ilha Tupinambarana, poderão acompanhar o 57º Festival de Parintins 2024 direto do Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, montou uma estrutura para a transmissão ao vivo das noites de apresentações (28, 29 e 30 de junho).

A estrutura contará com telão, cadeiras e segurança no Largo de São Sebastião. Nos dias 28, 29 e 30 a transmissão tem início às 20h, se estendendo até o final das apresentações de Caprichoso e Garantido.

Park Mall Ephigênio

Quem não foi ao Festival Folclórico de Parintins pode acompanhar a apresentação dos bois Caprichoso e Garantido no Park Mall Ephigênio, maior shopping a céu aberto de Manaus. A exibição ocorre neste sábado (29), a partir das 19h.

Serão dois telões, montados no deck da praça de alimentação do Park. O espaço contará com uma ambientação para os visitantes se sentirem na arena, para torcer para seu boi favorito, com segurança.

Localizado na avenida Efigênio Salles, nº 3047, bairro Aleixo, o Park Mall Efigênio Salles tem um espaço diversificado que abrange compras, lazer e entretenimento. O empreendimento pertence ao renomado grupo Engeco, sendo gerenciado pela empresa Partner. O shopping oferece uma ampla variedade de lojas, praça de alimentação, supermercado, sistema de climatização e amplo estacionamento, tudo em um ambiente moderno e seguro.

