Mulher é presa após envenenar marido que ‘não gostou de festa de aniversário’

A esteticista Michelle Y. Peters, de 47 anos, foi presa acusada de envenenar o marido, que aparentemente não gostou da própria festa de aniversário organizado pela esposa. Por isso, a mulher decidiu colocar um herbicida no refrigerante do rapaz.

De acordo com o relato do marido, o refrigerante de dois litros que tinha guardado na geladeira estava com um gosto estranho. No entanto, ele ignorou o sabor e continuou bebendo. Depois de alguns dias, o rapaz começou a sentir dor de garganta, náusea, diarreia e vômito, além de tossir um muco espesso e amarelado.

Desconfiado, ele olhou as imagens da câmera de segurança da garagem e viu Michelle levando o refrigerante e uma garrafa de herbicida para dentro de casa. Instantes depois, a mulher voltou e colocou os dois produtos de volta em seus respectivos lugares.

Após o ocorrido, o rapaz procurou a polícia, afirmando que tinha sido envenenado pela esposa. Michelle, que mora em Missouri, nos Estados Unidos, contou às autoridades que queria ser “má” com o marido porque ele não gostou da festa de aniversário que ela organizou.

A esteticista foi detida na última segunda-feira (24), acusada de agressão de primeiro grau e ação criminosa armada, conforme apontam os documentos judiciais obtidos pelo jornal The New York Post. O caso aconteceu por volta de 1º de maio.

*Com informações do Metrópoles

