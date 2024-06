Provas para ingresso em escola tecnológica são aplicadas neste domingo (30)

A Escola Tecnológica da Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech), a etech, realiza neste domingo (30) as provas do seu processo seletivo para ingresso nos cursos de Automação Industrial e Desenvolvimento de Software. Ao todo, 1.398 mil inscritos devem comparecer ao exame.

Nas duas escolas na região do Centro de Manaus onde as provas serão aplicadas, os portões do local serão abertos às 7h e fechados às 7h50. A duração do exame será de quatro horas.

Os candidatos devem levar um documento de identificação oficial com foto e uma caneta esferográfica azul ou preta feita de material transparente.

A confirmação dos locais de prova de cada candidato podem ser acessadas em documento disponível nas redes sociais da etech. Mais informações podem ser consultadas no edital do certame.

*Com informações da assessoria

