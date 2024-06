Centro de educação infantil é reinaugurado após revitalização no bairro Colônia Antônia Aleixo

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou, na tarde desta quarta-feira (19), o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria Emília Mestrinho, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da cidade.

Durante a entrega, o prefeito reforçou que a reinauguração marca um avanço na infraestrutura educacional da região, proporcionando um ambiente mais moderno e acolhedor para o desenvolvimento das crianças.

O Cmei Maria Emília passou por uma revitalização completa, incluindo a demolição geral da edificação existente e a construção de novas instalações. As melhorias incluíram também a construção do Bloco Pedagógico e Administrativo com 20 salas de aula e 6 salas administrativas; construção do Bloco de serviços com a cozinha e refeitório; construção da quadra poliesportiva; reservatório de água em estrutura de concreto armado e instalações de placas solares.

“Nós transformamos a escola nesse complexo educacional. É a mudança e a transformação que nós estamos querendo para a cidade de Manaus. Aqui nós trabalhamos com três pilares: o primeiro, é reformar as estruturas físicas da nossas escolas; o segundo, que era a questão salarial e em quatro anos já pagamos cinco datas-base para os nossos servidores; o terceiro pilar é melhorar o conteúdo pedagógico”, afirmou o prefeito David Almeida.

A unidade atende alunos do maternal, 1º e 2º períodos. Além disso, com a revitalização do Cmei Maria Emília, a prefeitura conclui a revitalização de todas as escolas do bairro Colônia Antônio Aleixo, garantindo que todas as crianças da comunidade tenham acesso a instalações modernas e de qualidade.

Ana Kelly, mãe da pequena Eloá, 3 anos, foi aluna da escola e expressou toda emoção em ver o prédio reformado.

“Que escola linda! Eu estudei aqui, mas não tinha a estrutura que vemos hoje. Estou muito feliz que minha filha pode desfrutar dessa escola totalmente reformada. É um grande passo para a educação de nossas crianças e para a nossa comunidade”, agradeceu Kelly.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeito oferece R$ 2 mil para quem denunciar ladrão de cabo de energia do parque Gigantes da Floresta

David Almeida vistoria obras de escolas e UBS que irão atender a população

David Almeida inaugura 7ª unidade do Prato do Povo, na comunidade Parque São Pedro