Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT) se destaca com credenciamento no CAPDA e projetos inovadores no PIM

Os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) desempenham um papel crucial no avanço da sociedade, promovendo o desenvolvimento de novos produtos, processos e soluções tecnológicas. Essencialmente, os ICTs realizam tanto pesquisa básica quanto aplicada, focando no desenvolvimento de soluções e inovações que promovam a melhoria contínua de produtos e processos. No Amazonas, esse suporte às indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) é fundamental para garantir a alta qualidade, desempenho e segurança dos produtos fabricados localmente.

Nesse contexto, Manaus ganha um novo centro de pesquisa altamente comprometido com o fortalecimento da indústria amazonense. Trata-se do Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT), que foi oficialmente credenciado pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA) em fevereiro deste ano, consolidando-se como um importante parceiro para o desenvolvimento tecnológico e inovador na região.

Apesar de ter sido fundado em 2023, o instituto nasce em base sólida, com a gestão da Kodigos Software Ltda., uma startup amazonense que vem revolucionando o setor tecnológico regional desde 2018, o que lhe conferiu credibilidade para iniciar parcerias estratégicas com empresas nacionais e multinacionais de renome como a Inventus Power, Kaon e Elgin. Atualmente, o instituto tem sete projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em andamento, evidenciando seu compromisso com a inovação e a transformação digital.

Um dos destaques do mês de junho é um projeto fruto da colaboração com a Inventus Power, que tem como objetivo a digitalização e otimização do processo produtivo da linha de montagem da empresa, utilizando soluções de Internet das Coisas (IoT) dentro do conceito de Indústria 4.0.

“A pesquisa se concentra na melhoria dos testes de carga e confiabilidade dos produtos da Inventus, abordando desafios significativos na modelagem da solução, digitalização e transparência dos dados, além da integração com sistemas ciberfísicos já existentes”, afirma Erika Nozawa (foto), diretora técnica do IKT.

A principal área de atuação do instituto abrange o desenvolvimento de software (web, mobile, embarcados, desktop), Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Indústria 4.0, e a implementação de sistemas ciberfísicos inteligentes. O IKT foca na digitalização e aperfeiçoamento de processos empresariais, sempre buscando agregar alto valor ao mercado.

Um dos pontos fortes do IKT é sua equipe multidisciplinar, composta por pesquisadores e profissionais especializados nas áreas de Gestão de Produção, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Indústria 4.0. Essa equipe é fundamental para a execução bem-sucedida dos projetos, oferecendo um leque abrangente de competências que permite ao instituto enfrentar os desafios complexos do mercado tecnológico.

Além de seus projetos inovadores, o IKT está expandindo seu portfólio para incluir treinamento e capacitação em áreas tecnológicas, com o objetivo de desenvolver habilidades e talentos locais. “Temos a nosso favor todo o PIM à nossa disposição. Ele é a nossa escola, e temos muitas lições aprendidas a cada projeto que executamos”, comenta Erika.

Grupo Dedé inaugura restaurante no Shopping Ponta Negra

O pessoal do Grupo Dedé não para nunca! Prestes a iniciar o famoso Festival de Parintins, a Cachaçaria lançou uma edição especial de bebida produzida com a cachaça de Jambu, chamada carinhosamente de ‘Jumbacana Bumbás’, em homenagem aos bois Caprichoso e Garantido. Outra ocasião especial que o grupo soube aproveitar muito bem foi a Páscoa, quando importou cerca de 20 mil toneladas de bacalhau para atender os seus clientes ávidos pelo peixe. E assim por diante!

Voltando ao presente, a novidade é que o espaço no Shopping Ponta Negra, onde ficava a ‘Cachaçaria do Dedé’, agora passou a ser o ‘Engenho Comida Brasileira’. Sob a mesma direção, o novo restaurante foi inaugurado na terça-feira (25/6).

O restaurante promete uma experiência gastronômica única, unindo o melhor da culinária brasileira em um ambiente aconchegante e familiar. Uma das novidades do Engenho são as três salas privativas: Cabernet Sauvignon, Sirah e Malbec, ideais para pequenas reuniões, aniversários e eventos especiais. Deu até vontade de experimentar!

Bajaj inaugura em Manaus a primeira fábrica fora da Índia

A Bajaj do Brasil Comércio de Motocicletas, empresa indiana, inaugurou oficialmente sua primeira fábrica fora da Índia em Manaus na terça-feira (25/6), embora a produção da primeira ‘Dominar 400’ tenha iniciado desde a quinta-feira (6/6). A nova planta fabril possui capacidade para produzir 20 mil motocicletas por mês e deve gerar cerca de 150 empregos diretos e indiretos. A Bajaj, que opera mais de 40 empresas e emprega 36 mil funcionários, é considerada a terceira maior fabricante de motocicletas do mundo, com um faturamento anual de US$ 4,1 bilhões.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), entre janeiro e março de 2024, o Polo Industrial de Manaus (PIM) teve um faturamento de US$ 9,5 bilhões, representando um crescimento de 10,5% em comparação ao mesmo período de 2023. A entrada de uma empresa do porte da Bajaj no PIM reforça a capacidade e desempenho industrial do Amazonas, fortalecendo ainda mais o setor de Duas Rodas.

RÁPIDAS & BOAS

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) está com edital aberto para a seleção de propostas de parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O objetivo é subsidiar a bioeconomia florestal na Amazônia por meio de transferência de recursos financeiros e apoio técnico. As inscrições podem ser feitas até domingo (30/6) pelo link (https://encurtador.com.br/HvzCX).

******************************************

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) lançou o edital de número 008/2024 – ‘TECH Empreendedor’. A iniciativa faz parte do programa StartUp Pará e está alinhada ao Plano Estadual de Bioeconomia (PLANBIO), que tem como objetivo selecionar e acelerar até 100 propostas inovadoras em fase de ideação. As inscrições estão abertas no site (https://startuppara.com.br) e podem ser realizadas até segunda-feira (1º/7).

******************************************

O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para 127 bolsas de estudos gratuitas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a unidade do Sesc Centro. As inscrições podem ser realizadas até terça-feira (2/7) na Secretaria da Seção de Educação da unidade localizada na Rua Henrique Martins, nº 427, das 8h às 17h.

******************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas para o curso de especialização em Engenharia de Materiais e Componentes Eletrônicos até quarta-feira (3/7). O curso terá uma carga horária de 450 horas, distribuída em 15 disciplinas ao longo de 16 meses. Segue link para acesso ao edital (https://encurtador.com.br/VVb69).

******************************************

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) e do Instituto Fecomércio (RO), realizará a Expo Turismo Rondônia 2024 nos dias 4 e 5/7, das 14h às 22h, e no dia 6/7, das 10h às 18h, no Centro de Eventos Soraia Vilela (SESI), em Porto Velho.

******************************************

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estão com edital aberto que apoiará eventos de popularização da ciência durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Podem ser inscritos projetos de instituições como universidades, institutos de pesquisa, escolas, secretarias de C&T, unidades de pesquisa, zoológicos e museus. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (5/7) pelo link (https://encurtador.com.br/Iu6Z2).

