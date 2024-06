Homem é espancado após tentativa de assalto na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem não idetificado foi espancando por populares após tentar assaltar duas pessoas na rua Jatobá, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Durante a ação, o suspeito chegou a esfaquear a mão de uma das vítimas.

Segundo relatos da vítima, ela foi até o local com seu irmão realizar uma entrega. O homem desceu do veículo para deixar a encomenda, minutos depois o assaltante entrou no carro e tentou levar o automóvel.

Ao perceber a atitude do criminoso, o irmão imediatamente volta para o carro e nessa hora o assaltante puxa a faca. A irmã que estava sentada no banco de trás, tenta ajudar o irmão e acaba sendo atingida com um golpe de faca na mão.

Populares que estavam na região e presenciaram a cena do crime, se uniram e espancaram o suspeito com chutes e pauladas.

A polícia foi acionada, e o criminoso foi preso. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar.

