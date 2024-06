VÍDEO: Isabelle Nogueira se emociona ao receber carinho de fãs em Parintins

A cunhã-poranga do boi Garantido, Isabelle Nogueira se emocionou ao ser ovacionada pelos fãs neste sábado (29), em Parintins. Os admiradores foram até a residência onde a cunhã está hospedada para parabenizá-la.

Isabelle que se apresentou no festival de Parintins na noite de ontem, não conteve as lágrimas após receber elogios e aplausos dos seus fãs.

”Encontrei esse povo lindo na frente da casa dos itens. Quanto amor! Chega a me emocionar. Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigada por tanto carinho”, escreveu ela no story do Instagram.

1ª noite do festival de Parintins

Um dos momentos mais aguardados desta edição do Festival de Parintins, a evolução da cunhã-poranga do Garantido e ex-BBB, Isabelle Nogueira, foi marcada pela transmutação em onça-pintada no meio do bumbódromo. Isabelle também recebeu homenagens do boi Garantido em versos que exaltam a importância da representatividade e visibilidade pós-BBB ao Festival.

Descendo do alto de uma alegoria, representando o item 9, Isabelle encantou e e ganhou um verso na arena do amo do boi, João Paulo Faria, que falou sobre a felicidade de todos os itens individuais. “Pintou o Brasil de vermelho, apresentou nossas lendas, representou nossa bandeira. A ilha inteira agradece a nossa Isabelle Nogueira”, dizia o verso.

Leia mais:

Parintins: Veja looks de ex-BBBs na primeira noite do Festival

Festival de Parintins: Boi Caprichoso abre primeira noite e empolga o público