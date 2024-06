Parintins: Veja looks de ex-BBBs na primeira noite do Festival

Os ex-BBBs Giovanna Lima, Beatriz Reis, Michel, Matteus Amaral e Lucas Pizane compartilharam nas redes sociais os seus looks para a primeira noite do Festival de Parintins, nesta sexta-feira (28). Os participantes da edição 24 do Big Brother Brasil chegaram um dia antes na ilha da magia para prestigiar os bois Garantido e Caprichoso.

Os ex-BBBs dominaram o evento, a fim de prestigiar a amiga e companheira de reality Isabelle Nogueira, Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Nesta sexta, o touro negro abre as apresentações e o boi da baixa do São José fecha o primeiro dia.

Matteus namorado de Isabelle Nogueira, decidiu homenagear a amada e preferiu vestir uma blusa com fotos da cunhã-poranga. Confira os looks abaixo.

Matteus Amaral – Foto: Reprodução/Instagram

Beatriz Reis, a Bia do Brás, não quis escolher um lado na disputa entre os principais bois e homenageou ambos, Garantido e Caprichoso, em seu figurino.

“Pronta pra viver essa experiência mágica com muita brasilidade, cultura e arte! É o Parintins do Parintins”, escreveu.

Bia — Foto: Reprodução/x

Já Giovanna e Michel usaram looks com acessórios representando a cultura do norte. Lucas Pizane também apostou em tons terrosos para o primeiro dia do Festival. Os dois, que estariam vivendo um affair, viajaram juntos de barco por 18 horas até Parintins.

Michel – Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Pizane– Foto: Reprodução/Instagram

Também ex-BBB, mas da edição 18, Jaquelline Grohalski fez como Beatriz Reis e preferiu não escolher um boi, homenageando tanto o Garantido, com um coração, quanto o Caprichoso, com uma estrelinha.

Jaquelline Grohalski mostra look para primeira noite do Festival de Parintins — Foto: Reprodução/Instagram

Ex-BBBs se reencontram no Festival de Parintins — Foto: Reprodução/Instagram





Festival de Parintins

O evento, que chega à sua 57ª edição, é Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2018 e gera anualmente cerca de gerar 2,4 mil empregos diretos e 24 mil indiretos. Os três dias de evento movimentam mais de R$ 160 milhões na economia do Estado.

