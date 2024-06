Vídeos: Carro bate no muro da Ufam e deixa uma pessoa ferida em Manaus

Manaus (AM) – Um carro modelo Ford EcoSport bateu de frente com o muro da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), neste sábado (29), avenida Rodrigo Octávio, bairro Japiim, Zona Sul da capital. Uma pessoa ficou ferida no acidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o estrago que ficou após o acidente. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas uma pessoa precisou ser socorrida.

VÍDEO:

MANAUS: Acidente de carro deixa ferido na Ufam pic.twitter.com/Ei21csw6un — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 29, 2024

O sentido Centro/bairro da avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus ficou congestionado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o trânsito

