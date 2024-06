Herdeiros de famosos: veja filhos de artistas que não querem fortuna da família

Quem nunca sonhou com os benefícios de uma herança bem gorda? Alguns filhos de celebridades, que teriam essa oportunidade, parecem não fazer muita questão de ficar com os ganhos de seus ascendentes.

Estão nessa categoria, por exemplo, João Silva, filho do apresentador Faustão, e Ronald, filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Apesar de admitirem terem mais oportunidades devido ao parentesco, os dois revelaram recentes em entrevista, que buscam independência financeira.

Enquanto João Silva afirmou que Faustão sempre foi liberal com dinheiro, Ronald, que é DJ desde a adolescência, disse que Ronaldo brinca com os filhos, dizendo que não deixará nenhuma herança.

A postura de ambos os jovens, no entanto, não é novidade no mundo das celebridades, inclusive, internacionais. Outros filhos de famosos já passaram por empregos comuns, mostrando que não se acomodam diante da fortuna dos pais. Relembre alguns abaixo:

João Silva, filho de Faustão

O apresentador, de 20 anos, filho do também apresentador Faustão, revelou em entrevista, que pretende construir seu próprio patrimônio e que o dinheiro de seu pai não é seu. “Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto”.

João Silva revelou, no entanto, que por morar com os pais, não precisa pagar contas. “Uso esse dinheiro para as minhas coisas, até para reinvestir na carreira”, afirmou o apresentador, acrescentando que atualmente, sua principal fonte de renda é a televisão.

Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno

Também em entrevista, Ronald, 23, o filho de Ronaldo Fenômeno disse que se preocupa em ter uma reserva de emergência. O ex-jogador também é pai de Alex, 19; Maria Sophia, 14; e Maria Alice, 13.

“Acho legal, realmente, ter essa responsabilidade e saber que eu tenho que correr atrás do meu. Não é porque ele foi muito fod* no que ele fez ou a minha mãe foi muito fod* naquilo que ela fez que eu posso me aproveitar disso”, declarou.

Ronald admitiu que muitas portas se abrem devido aos seus pais, mas que pretende seguir a própria trajetória.

Apple Martin, filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Apple Martin, 20, é filha da atriz Gwyneth Paltrow e do vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. Mesmo com o sucesso dos pais, o cantor já revelou que Apple teve seu primeiro emprego em uma loja de roupas. Na época, ela tinha 15 anos.

“Eu estou tão orgulhoso dela. Ela está trilhando o seu caminho no mundo”, contou o cantor em entrevista à Ellen Degeneres, onde também contou uma tentativa de surpresa para a filha.

“Não contei a ela, mas fui fazer uma surpresa. Fui vê-la. E pensei que seria melhor comprar algo. Peguei uma camiseta e fui até a fila. E ela estava no caixa. Havia dois caixas. E então ela me viu, e disse: ‘Pai, cai fora’”, revelou Chris.

Além de Apple, Chris Martin e Gwyneth Paltrow também são pais de Moses. Eles foram casados entre 2003 e 2016.Gwyneth Paltrow, Chris Martin juntos na formatura de Apple, em junho de 2022 / Instagram/Gwyneth Paltrow

Wyatt e Dimitri, filhos de Ashton Kutcher e Mila Kunis

Em alguns casos, a iniciativa de não deixar suas fortunas para os filhos vem dos próprios pais, como já declarou o casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis. Casados desde 2015, os dois, que se conheceram durante a série “That ’70s Show”, têm dois filhos: Wyatt e Dimitri.

Numa entrevista concedida em 2018, Kutcher revelou que o casal não tem planos de deixar sua fortuna para os dois, para que eles saibam o valor do dinheiro. “Vou investir neles, mas eles não terão herança”, afirmou ele na ocasião.

Mila Kunis e Ashton Kutcher com os dois filhos durante jogo de basquete feminino nos EUA / Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images

Charlie e River, filhos de Jeff Goldblum

Seguindo o mesmo pensamento do casal Ashton Kutcher e Mila Kunis, o ator Jeff Goldblum, que estrelou o filme “Jurassic Park” e “Independence Day”, também revelou recentemente que não deixará sua fortuna para os filhos Charlie, 8, e River, 6.

“Conheço o sistema em que vivemos e acho que, mais cedo ou mais tarde, não quero assustá-los, eles deveriam descobrir… Mas, você sabe, tem que remar seu próprio barco”, afirmou ele em entrevista a um podcast.

Jeff Goldblum com mulher, Emilie Livingston, e os dois filhos do casalna Calçada da Fama / David Livingston/Getty Images

Ella Loudon, filha de Daniel Craig

Filha mais velha do ator Daniel Craig, Ella Loudon, 32, já revelou que não pretende depender de seu pai e trabalha como atriz e modelo. Além disso, o próprio astro de “007” já informou que doará toda sua fortuna para caridade.

“Minha filosofia é me livrar dele ou doá-lo antes de partir. Não quero deixar grandes somas para a próxima geração”, declarou em entrevista à Saga Magazine.

Ella Loudon, filha de Daniel Craig, posa com ele em premiere em Londres / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Netflix

Brooklyn Beckham, filho de Victoria Beckham e David Beckham

Aos 15 anos, o filho mais velho da ex-Spice Girls, Victoria Beckham, e do ex-jogador de futebol, David Beckham, Brooklyn passou a trabalhar em um café em Londres, na Inglaterra. Atualmente fotógrafo, modelo e chef de cozinha, sua intenção aos 25 anos é seguir o conselho dos pais para que trabalhe e decida a própria carreira.

Na época em que o primogênito do casal foi visto trabalhando em um emprego comum, uma fonte revelou ao Daily Mail que “David e Victoria querem que os filhos saibam como é duro trabalhar”.

*Com informações da CNN Brasil

