Sapatos de Elvis Presley são arrematados por mais de R$ 700 mil em leilão

Lances começaram em 55 mil euros (cerca de R$ 330 mil); Rei do Rock usou peças enquanto cantava no The Steve Allen Show em 1956

Quando o álbum de estreia de Elvis Presley tomou as paradas de sucesso de assalto em 1956, “Blue Suede Shoes” (ou “Sapatos de Camurça Azul”, na tradução literal) era a sua faixa de abertura.

Agora, os próprios sapatos de camurça azul do Rei do Rock foram vendidos pela soma de 120 mil euros (cerca de R$ 720 mil) após serem colocados à venda na casa de leilões britânica Henry Aldridge and Son na sexta-feira (28).

Os lances para os sapatos, que foram descritos como “um lote icônico do showbusiness que simplesmente transcende a cultura popular do século 20”, começaram em 55 mil euros (cerca de R$ 330 mil).

Os sapatos foram comprados por um cliente da Califórnia, conforme informou a Henry Aldridge and Son..

O par, que é tamanho 10,5 nos Estados Unidos (equivalente ao 42/43 no Brasil) e estampado com a marca “Nann-Bush”, foi usado pelo cantor tanto no palco como fora dele durante os anos 1950, segundo a descrição no site do leilão.

Elvis usou os sapatos enquanto cantava “I Want You, I Need You, I Love You” e “Hound Dog” no The Steve Allen Show em 1956, segundo o leiloeiro, e deu o par ao seu amigo Alan Fortas em 1958, na noite anterior à sua partida para o Exército dos Estados Unidos.

Os sapatos foram autenticados por Jimmy Velvet, um amigo próximo de Elvis e fundador do Elvis Presley Museum.

O lote foi acompanhado por uma carta de autenticidade assinada à mão por Velvet, bem como uma carta de Fortas, que descreve os eventos da noite em que recebeu os sapatos.

“Na noite antes da apresentação de Elvis ao Exército aqui em Memphis, Elvis deu uma festa em Graceland,” diz a carta, segundo o site do leilão.

“Depois, fomos ao Rainbow roller rink. Quando todos voltamos para casa, Elvis chamou alguns de nós para o andar de cima e estava dando algumas de suas roupas que ele achava que não usaria ou não queria quando voltasse do Exército. Naquela noite, Elvis me deu esses sapatos de camurça azul tamanho 10,5. Eu guardei o par por todos esses anos”, continuou a carta.

Segundo a Henry Aldridge and Son, outra peça icônica da história da música foi vendida no mesmo dia que os sapatos de Elvis Presley.

Uma roupa usada pela lenda do rock Freddie Mercury no videoclipe de “I’m Going Slightly Mad”, do Queen, foi vendida por 197 mil euros (quase R$ 1,2 milhão), disse a casa de leilões.

*Com informações da CNN Brasil

