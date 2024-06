Colônia de Férias une exercício físico e diversão, em atividades para as crianças em Manaus

Manaus (AM) – A Fórmula Academia do Shopping Ponta Negra está com uma programação especial dedicada às crianças de 4 a 11 anos. A “Colônia de Férias Fórmula Kids”, que começa nesta segunda-feira (1º), segue até o dia 31 de julho, com atividades variadas que promovem o desenvolvimento físico, mental e oferecem entretenimento educativo aos pequenos, durante o período de férias escolares.

A programação da Colônia de Férias da Fórmula acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 15h às 16h, e as inscrições podem ser feitas a qualquer momento.

A academia oferece todos os recursos necessários para garantir que as crianças tenham uma experiência confortável e protegida, sob a supervisão de profissionais qualificados, informa o coordenador da academia, José Roggero.

A programação diária foi cuidadosamente elaborada e estruturada para manter as crianças ativas e engajadas durante as práticas esportivas, disse ele. “Todos os dias, duas atividades principais são oferecidas como opção para o público infantil: o Cross Training Kids e o Jiu-Jitsu Kids”, ressalta.

O Cross Training Kids é uma modalidade dinâmica, que combina exercícios variados para melhorar a coordenação motora, força e a resistência. Essa atividade é projetada para ser divertida e desafiante, incentivando as crianças a se moverem e a explorarem suas capacidades físicas de maneira lúdica.

O Jiu-Jitsu Kids, além de ensinar técnicas de defesa pessoal, promove valores essenciais, como disciplina, concentração e respeito. A prática desse esporte ajuda a desenvolver a autoconfiança e o autocontrole, proporcionando uma experiência enriquecedora para os participantes.

José Roggero considera que a “Colônia de Férias Fórmula Kids” se destaca por proporcionar um ambiente seguro e estimulante, onde as crianças podem desenvolver novas habilidades, fazer amigos e aproveitar ao máximo as férias. “Com atividades planejadas para promover o bem-estar físico e mental, a colônia é a escolha ideal para um mês repleto de diversão e aprendizado”, reforça o coordenador.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Fórmula Academia pelo (92) 3667-7418 ou no @formulapontanegra.

Experiência completa

A Fórmula Academia se destaca pela proposta inovadora de full service a preços acessíveis por meio da oferta de equipamentos de última geração e uma ampla variedade de aulas coletivas como Judô, Indoor Cycle, Dança e Ginástica Localizada. Com profissionais qualificados e um atendimento de alto padrão, a empresa proporciona uma experiência completa e motivadora, tornando a rotina de exercícios uma prática agradável. A Fórmula Academia funciona no Shopping Ponta Negra, na Av. Coronel Teixeira, 5.705 – Ponta Negra.

