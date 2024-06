Amado Batista terá que pagar pensão de R$ 10 mil para ex-namorada amazonense

Amado Batista foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins a pagar R$ 10 mil de pensão para sua ex-namorada, a amazonense Layza Felizardo, com quem se relacionou durante quatro anos.

O relacionamento entre Batista e Felizardo terminou no final de 2023. A jovem, então, entrou na Justiça alegando que precisou abandonar a carreira durante o namoro.

Segundo o processo, o cantor dava uma mesada de R$ 10 mil à jovem, o que fez com que ela abandonasse sua carreira para cuidar das empresas de Amado, além de ter se mudado para Goiânia, já que seu estado natal é o Amazonas.

Conforme revelado pela colunista Fábia Oliveira, no início do ano, após a separação, Amado concordou em manter o pagamento da mesada para ela, mas ao ser cobrado por conta dos atrasos e depósitos de valores reduzidos, ele afirmou que ela “ganhou na loteria” com o relacionamento.

O desembargador João Rigo Guimarães, do Tribunal de Justiça do Tocantins, determinou, na semana passada, que o valor seja pago por três anos, levando em consideração o tempo que falta para a moça concluir a faculdade de Medicina Veterinária. Ainda cabe novo recurso.

*Com informações Metropoles

