Amazonas conquista três medalhas no concurso da ExpoQueijo 2024 em Minas Gerais

O Amazonas conquistou três medalhas no concurso da ExpoQueijo 2024 – Araxá International Cheese Awards, realizado em Minas Gerais. Foram premiadas duas queijarias do município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) e uma de Parintins (a 369 quilômetros da capital). O evento teve início na quinta-feira (27), e se encerra neste domingo (30).

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), uma das queijarias que foram premiadas é a Leiteria Macurany, de Parintins, dos produtores rurais Isandrey Azêdo e Michelle Carvalho, com medalha de prata no quesito “Queijo de Manteiga de Búfala”.

De acordo com Isandrey, a premiação na ExpoQueijo é uma conquista junto ao Governo do Amazonas, que proporcionou, através do Selo Arte, colocar os produtos para comercialização em todo território nacional.

“É um sentimento indescritível, porque consolida todo um trabalho, ter esse reconhecimento. Isso faz parte de um trabalho que começou lá atrás pelo meu pai. E nós damos continuidade produzindo queijo. Ano passado, nós fomos ouro no melhor queijo de manteiga. E neste ano, nós conseguimos ganhar a medalha de prata, mas com outro tipo de leite, o leite de búfala. Isso mostra que estamos no caminho certo”, ressalta o parintinense.

Outras queijarias premiadas foram a Queijaria Fazenda Água Verde Queijaria Original, com medalha de prata no quesito “Queijo Coalho de Búfala”; e a Queijaria D’Lourdes, com medalha de bronze, com a “Ricota de Búfala”; ambas queijarias situadas em Autazes.

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, o Estado vem investindo para desenvolver a produção de laticínios nos municípios que possuem potencial produtivo na atividade, por meio de novas tecnologias, como a inseminação artificial em bovinos e bubalinos, e a certificação do Selo Arte de produtos das queijarias do Amazonas.

“É fundamental investir nessa atividade que vem crescendo em nosso estado. Pois esses produtos são vistos e apreciados por pessoas de todo o Brasil, e durante a ExpoQueijo, por pessoas de todo mundo. Valorizando nosso produto regional e gerando renda para aquele produtor de laticínios”, diz Daniel.

ExpoQueijo 2024

O Evento, que teve início na quinta-feira (27), e se encerra neste domingo (30/06), é uma vitrine para o mundo queijeiro artesanal. Empresários, estudantes, pesquisadores, produtores rurais e o público geral podem prestigiar a produção de queijo das regiões de todo o Brasil.

O movimento visa fortalecer a marca do queijo brasileiro e potencializar a agricultura familiar para a geração de riqueza, emprego e renda em todo o território nacional.

Selo Arte

Concedido pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), o Selo Arte atesta a comercialização de produtos de origem animal em todo o país. A certificação garante a qualidade do produto, produzido de acordo com as normas sanitárias.

Vitrine do Agro

Em Parintins, os produtos da Leiteira Macurany estiveram em exposição no Turistódromo, localizado na avenida Amazonas, ao lado da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, entre os dias 26 a 30 de junho.

Além dos produtos da Macurany, também tiveram mais de 60 itens da agricultura familiar e do extrativismo sustentável que foram parte da amostra do agro amazonense.

*Com informações da assessoria

