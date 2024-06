Mulher é presa por suspeita de vender cargos públicos

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (28), pela Polícia Civil por estelionato e fraudes em certames públicos na cidade de Marabá, no sudeste do Pará.

O esquema de manipulação em processo seletivos vem sendo desde janeiro de 2024.

Segundo a polícia, a mulher vendia supostamente vagas para cargos da Secretaria Estadual de Educação do Pará (Seduc), com valores que variavam de R$ 1,5 a R$ 5 mil.

De acordo com as investigações, a suspeita usava a assinatura do dirigente regional de ensino de Marabá.

Uma grande movimentação financeira nos primeiros seis meses de 2024 foi registrada nos registros bancários de pessoas investigadas.

Durante as investigações, um grupo virtual de aplicativo com vários participantes, criado para burlar o acesso a cargos da administração pública, também foi identificado.

Os policiais apreenderam notebooks, celulares e automóveis. A mulher também é suspeita de fraudes em concursos públicos de outros municípios.

*Com informações G1

