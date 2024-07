Garantido e Caprichoso se preparam para última noite de Festival de Parintins

O 57º Festival de Parintins, encerra neste domingo (30), e milhares de torcedores aguardam ansiosamente pelo desfecho desta festa cultural que mistura dança, música e teatro em uma competição acirrada entre os bois Garantido e Caprichoso. Alguns itens dos bois compartilharam nas redes sociais a preparação para essa grande noite.

No bumbódromo onde se desenrola a mágica disputa, os dois bois irão apresentar suas últimas toadas, coreografias e encenações elaboradas, cada um buscando conquistar o coração do público e dos jurados. A arena estará carregada de emoção e energia, à medida que as agremiações mostram toda a sua criatividade e devoção às tradições amazônicas.

Além das apresentações competitivas, o encerramento do festival é também um momento de celebração e reflexão sobre a cultura local.

Nas redes sociais, itens dos bois Garantido e Caprichoso compartilharam com o público, que já estão se preparando para a grande noite e prometem muita emoção no último dia de Festival.

A cunhã-poranga Isabelle Nogueira, que concorre ao item 9, fez uma série de storys mostrando seu dia a dia e preparativos para sua apresentação no bumbódromo.

Já a Sinhazinha do boi Caprichoso Valentina Cid, compartilhou com seus seguidores indo para a passagem de som na arena, concorrendo ao item 7, Valentina se mostrou animada e confiante para a grande noite.

O público presente e os telespectadores ao redor do Brasil estão aguardando ansiosamente para o final dessa disputa que promete ser emocionante.

Leia mais:

Parintins: Apaixonados por boi-bumbá acompanham as apresentações mesmo morando no exterior

Festival de Parintins: Exposição de arte indígena transforma vidas e surpreende turistas

VÍDEO: Ex-BBBs convidados de Isabelle embarcam rumo ao Festival de Parintins