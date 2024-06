Festival de Parintins: Cinco pessoas são presas e 22 celulares roubados apreendidos

Parintins (AM) – Em menos de 24 horas, as polícias Militar do Amazonas (PMAM) e Civil (PC-AM), com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prenderam cinco pessoas e apreenderam 22 celulares roubados ou furtados, em ocorrências registradas na tarde de sábado e madrugada deste domingo (29 e 30/06), no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). As ações integradas fazem parte da Operação Parintins 2024, que tem como objetivo garantir segurança e a ordem pública antes e durante 57° Festival de Parintins, que se encerra na noite deste domingo.

O secretário da SSP-AM, coronel Vinicíus Almeida, reforçou que as prisões e recuperações são resultado do trabalho integrado realizado por todos os órgãos de segurança empregados em Parintins.

“Trouxemos tecnologia que estamos empregando em toda a cidade e dentro do Bumbódromo. O resultado não poderia ser outro. Estamos identificando essas pessoas que, ao invés de querer a diversão, tentam praticar crimes. Estamos aqui e estamos trabalhando para manter a segurança de todos”, afirmou o secretário.

A última apreensão foi registrada por volta das 2h30, quando câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), SSP-AM, monitoradas por agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) captaram movimentação de pessoas realizando furto de celulares na praça da Catedral de Parintins. Equipes da PMAM foram acionadas e prenderam uma mulher, de idade não informada, com dois aparelhos celulares proveniente de furto.

Na tarde de sábado, a PMAM prendeu quatro pessoas e apreendeu 20 celulares, após denúncia de uma das vítimas à equipe policial. O quarteto e o material foram encontrados numa pousada, localizada no bairro Palmares.

Também foram apreendidos na ocasião, um carro usado nas ações criminosas e transporte dos materiais roubados ou furtados, um notebook que auxiliava no desbloqueio dos celulares, cartões de crédito, alguns documentos e dois relógios.

Segundo o comandante-geral da PM, coronel PM Klinger Paiva, desde o desembarque da tropa no município, no dia 25 de julho, o reforço do efetivo vem sendo feito por meio das modalidades de policiamento a pé, motorizado, ciclístico, de trânsito, fluvial, turístico e o monitoramento com drones.

“Este ano, estamos com esse procedimento inovador que tem nos auxiliado a monitorar áreas com maior concentração de pessoas, situações de crises e a mapear locais onde o reforço policial se faz necessário. Com o auxílio dos drones, nossas equipes conseguem identificar de forma mais eficiente casos de ilícitos e realizar intervenções mais rápidas para garantir a segurança do cidadão parintinense e dos turistas”, ressaltou.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM

Segurança e tecnologia

Para ampliar as ações das Forças de Segurança na ilha Tupinanbarana, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) instalou 70 câmeras de monitoramento, 20 delas de reconhecimento facial, que estão em pontos estratégicos da cidade. Quatro foragidos da Justiça foram recapturados com o apoio da tecnologia.

Pela primeira vez, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) utilizou drones, para monitorar em tempo real os locais com grande fluxo de pessoas. A tecnologia auxilia na identificação de pontos críticos e facilita ações de pronta-resposta em casos de pequenos furtos e início de confusão.

Recuperação de celulares

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) orienta que pessoas que tiveram seus celulares furtados ou roubados, em caso de recuperação dos aparelhos pelas Forças de Segurança, que se dirijam à 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, localizada na rua Irmã Cristine, bairro Itaúna II. A unidade policial funciona 24 horas.

*Com informações da assessoria

