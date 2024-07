Tiroteio entre policiais e criminosos termina com morte e prisões em Manaus

Um motorista de aplicativo não identificado, morreu após um tiroteio de criminosos com a polícia, neste domingo (30), na rua Manjerona, bairro Jorge Teixeira, na Zona leste de Manaus. Sete pessoas forma presas.

De acordo com informações de testemunhas, um grupo estaria envolvido em uma série de assalto no local e foram surpreendidos com a chegada dos policias da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

No momento em que as autoridades chegaram no local, ocorreu um tiroteio entre a polícia e os suspeitos.

De acordo com a família do motorista os suspeitos invadiram a casa dele para tentar fugir.

Durante o confronto, o motorista acabou sendo atingido. Ele foi levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os demais presos foram detidos e encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

