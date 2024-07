Padre Marcelo Rossi explica versão mais forte e relembra empurrão

Religioso esteve no Domingão com Huck para celebrar 30 anos de sacerdócio

Com 30 anos de sacerdócio, o padre Marcelo Rossi, 57, explicou as mudanças em seu corpo nesse período durante participação em um programa , neste domingo (30). O religioso encarou uma montagem de antes e depois, e disse que o empurrão sofrido em 2019 foi seu momento de mudança.

Na ocasião, o padre celebrava uma missa no interior paulista, quando uma mulher o empurrou do palco. Padre Marcelo afirmou que não quebrou nada com a queda, mas demorou para se recuperar e foi isso que o fez ver que precisava se cuidar mais.

“Eu sou formado em educação fisica, fiz muita musculação. Antes de ser padre eu era bem forte. Depois parei, por causa da missão… Eu esqueci daquilo que ensinava aos outros. No empurrão eu me dei conta da improtância de me cuidar fisicamente.”

Padre Marcelo também comparou o episódio da queda do palco com saltar de paraquedas, mas afirmou que logo em seguida já tinha perdoado a mulher responsável pela agressão. “Na hora, eu perdoei a pessoa, sem saber quem era”, afirmou.

Ainda durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, o padre falou que sofre com a depressão também nos últimos anos, chegando a pesar 60 kg na época — sua altura é de 1,95 metros. E mais uma vez defendeu a atividade física como uma forma de cuidar também da saúde mental.

“Fica aqui uma dica: a importância de se cuidar”, começou ele, citando seus médicos, um do corpo e outro da mente. “A gente fala sobre a importância do tripé: Se cuidar fisicamente, cuidar da mente e também através da palavra [de Deus]. É possível vencê-la [a depressão] na força de Deus, na força da oração.”

Ele ainda ressaltou: “não é estetica, é saúde. E quando você começa a cuidar de sua saúde, vai viver além e não depender do outro em seus 80, 90 anos”.

*Com informações da CNN Brasil

