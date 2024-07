VÍDEO: Corpo é encontrado boiando próximo a Feira da Panair em Manaus

De acordo com informações preliminares, o homem seria morador em situação de rua

O corpo do sexo masculino foi encontrado boiando, na manhã desta segunda-feira (1), no Terminal Pesqueiro ao lado da Feira da Panair, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. De acordo com informações preliminares, o homem seria morador em situação de rua.

Segundo informações de testemunhas, o corpo foi encontrado por trabalhadores da área, que acionaram as autoridades.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) foi acionada para fazer a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

