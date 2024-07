VÍDEO: PM é aplaudido ao dar lição de moral em mulher durante ação policial

Uma abordagem policial ocorrida no último sábado (29), em Porto Calvo, em Alagoas, viralizou nas redes sociais. Um policial militar dá uma lição de moral em uma mulher, que segundo ele, seria responsável por provocar várias confusões junto aos vizinhos. Em um dos trechos do vídeo, o militar acusa a mulher de criar confusões e afirma que ela irá provocar a prisão dos familiares, incluindo o marido.

Após o breve discurso, o militar é aplaudido pelos moradores que acompanham a abordagem. O episódio foi registrado na Travessa São Benedito, em Porto Calvo.

O que aconteceu

Segundo informações dos vizinhos, as brigas entre o pai da mulher e uma vizinha são recorrentes por motivos fúteis, como o esgoto que passa na porta de ambos, varal de roupas, entre outros estopins, que terminam em discussões.

No sábado (29), no entanto, a discussão evoluiu para agressão. O agressor, de 56 anos, teria atacado a vizinha com uma arma branca durante a briga. Posteriormente, o suspeito foi agredido por um sobrinho da vítima, que fugiu do local antes da chegada da PM.

Tanto o acusado quanto a vítima, de 40 anos, precisaram de atendimento hospitalar. Após receberem alta, ambos foram conduzidos à Delegacia de Matriz do Camaragibe, onde o acusado foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil. Ele se recusou a falar em depoimento.

No vídeo o PM, aparece acusando a mulher de causar essas confusões entre vizinhos, ele ainda afirma que ela vai acabar com a vida do marido por conta dessas brigas.

A reportagem do Alagoas 24 horas entrou em contato com o comandante do 6º BPM, que reconheceu que o policial “usou a verbalização com termos não usuais”. O caso deve prosseguir no âmbito judicial.

