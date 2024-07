Brasil x Colômbia: horário e escalações pela Copa América

Seleção Brasileira luta pelo primeiro lugar do Grupo D

A Seleção do Brasil realizou um treino estratégico neste domingo, na prestigiada Universidade de Stanford nos Estados Unidos, visando o próximo jogo contra a seleção da Colômbia pela Copa América. O confronto entre Brasil e Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América, ocorrerá nesta terça-feira (2), às 22h. A partida será disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

O contexto é de bastante expectativa visto que o embate decidirá quem liderará o Grupo D.

A Seleção Brasileira soma quatro pontos e vem de goleada sobre o Paraguai por 4 a 1. Os colombianos têm seis pontos e vêm de vitória sobre a Costa Rica por 3 a 0.

Durante os primeiros momentos da sessão de treino, observados pelos meios de comunicação, os jogadores participaram de exercícios de aquecimento e praticaram algumas jogadas no campo.

Logo depois, sob a orientação do técnico Dorival Júnior, a equipe aprofundou-se em táticas especificamente planejadas para o encontro decisivo, longe dos olhares da imprensa.

Brasil e Colômbia pela Copa América 2024

O jogo entre Brasil e Colômbia, marcado para acontecer na terça-feira, 2, às 22h, promete ser um dos mais emocionantes deste grupo na competição.

O confronto, que ocorrerá no Levi’s Stadium em Santa Clara, será decisivo para a definição do líder do Grupo D, colocando uma carga extra de expectativa sobre o desempenho de ambos os times.

Na preparação para um jogo de tamanha relevância, Dorival Júnior não poupou esforços em afinar a equipe.

O treinamento no ambiente motivador da Universidade de Stanford, onde o Brasil já tem histórico de jogos memoráveis como na Copa de 1994, serve como inspiração adicional aos atletas.

Prováveis escalações para Brasil x Colômbia

Brasil: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Arbitragem para Brasil x Colômbia

Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Alberto Ponte (trio venezuelano). VAR: Mauro Vigliano (ARG).

Como chegam Brasil e Colômbia

Brasil

O time brasileiro quer a vitória para fugir de um possível enfrentamento contra o Uruguai nas quartas de final. Quatro jogadores estão pendurados, casos de Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vinicius Júnior. Savinho, que atuou na vitória sobre os paraguaios, deve ser mantido entre os titulares.

Colômbia

Sem perder desde fevereiro de 2022, os colombianos defendem uma invencibilidade de 25 jogos. O ponto forte da equipe está nos meias Arias e James Rodríguez, responsáveis por acionar a velocidade de Luis Díaz e o poder de finalização de Rafael Borré. Lerma, Richard Ríos e Córdoba estão pendurados.

*Com informações do GZH

