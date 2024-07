Jovem é apreendido após jogar enteado de dois anos contra a parede

Internado na UTI, bebê respira com ajuda de aparelhos

São Vicente (SP) – Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (1°), em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, suspeito de ter agredido e jogado o enteado de dois anos contra a parede. Ao ser abordado, o homem confessou o crime e disse que jogou o bebê porque ele estava chorando.

Segundo o boletim de ocorrência, depois da agressão, a criança foi levada pelo casal até o pronto-socorro central da cidade. Lá, a mãe da vítima, de 22 anos, disse à equipe médica que o filho havia caído da cama enquanto brincava com a irmã.

Ao perceber inconsistências na declaração, os médicos acionaram as autoridades e, nesse momento, o suspeito tentou fugir da unidade de saúde. O homem foi encontrado por policiais do Comando Força Patrulha no viaduto Mário Covas.

Na abordagem, o padrasto confessou a agressão motivada pelo choro da criança.

Ainda de acordo com os registros policiais, a polícia apurou que a criança sofria maus tratos do suspeito desde a última quinta-feira (27) e estava machucada na cabeça e no tronco.

Segundo a advogada do pai da criança, Victorya Santana, a mãe não deixava a família paterna ver o menino. De acordo com ela, a genitora teria negado uma visita da avó paterna recentemente.

A advogada ainda disse que o pai do menino está muito nervoso e teria se reunido com a equipe médica que atendeu o filho.

A vítima está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Santos com traumatismo crânioencefálico grave. Além disso, o relatório médico apontou afundamento de crânio, hematomas na face, entre outros ferimentos.

A criança respira com ajuda de aparelhos e corre o risco de não sobreviver.

O conselho tutelar foi acionado pela direção do hospital. A avó materna ficará responsável pela guarda provisória da vítima.

O padrasto foi apreendido em flagrante e responderá por maus-tratos e tentativa de homicídio. A mãe também foi presa e será indiciada. O caso está sob responsabilidade da DP de São Vicente.

*Com informações do Metrópoles

