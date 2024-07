Isabelle x Marciele: veja quem mais pontuou no Festival de Parintins 2024

Parintins (AM) – Após o resultado do 57º Festival Folclórico de Parintins, onde o Boi Caprichoso conquistou o tricampeonato, outra disputa chamou a atenção dos torcedores azul e perrechés: a nota individual das cunhãs Isabelle Nogueira, do Garantido, e Marciele Albuquerque, do Caprichoso.

Nas notas referentes à primeira noite de disputa, dia 28 de junho, o detalhamento mostra que as cunhãs gabaritaram a tabela, de acordo com transmissão da emissora local A Crítica. As duas conquistaram o mesmo feito na segunda noite do evento, no último sábado (29).

Em relação à última noite, o cenário, entretanto, teve uma nota ligeiramente inferior aos dias anteriores, apesar de não demonstrar nenhuma interferência na nota que ambas conquistaram. Isabelle e Marciele tiveram uma nota 9,9 cada, que foi logo descartada por ser a menor ante as demais.

Apuração

O boi-bumbá Caprichoso é campeão do 57° Festival Folclórico de Parintins. A apuração ocorreu, na tarde desta segunda-feira (1º), no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, onde consagrou o título ao Boi Bumbá Caprichoso, que apresentou nas três noites do evento, o tema “Cultura – O Triunfo do Povo”.

Na primeira noite, o Caprichoso venceu com 419,8 contra 419,7 do Garantido. Já na segunda noite, o Caprichoso empatou com Garantido com 419,8 pontos. Na terceira e última noite, o Caprichoso empatou com Garantido com 419.7 pontos.

O Caprichoso venceu por um décimo, acumulando 419,8 pontos. Na segunda noite, os bois empataram com 419,8. Já na última noite o Boi da Francesa venceu com um décimo de diferença e acumulou no total, 1.259,3 pontos, enquanto o Garantido obteve 1.259,2.

