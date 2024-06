OFICIAL!: Isabelle Nogueira vai desfilar como musa na escola de samba Grande Rio em 2025

A cunhã-poranga do boi garantido, Isabelle Nogueira, vai desfilar oficialmente como musa na Passarela do Samba do Rio de Janeiro, pela escola Acadêmicos do Grande Rio em 2025. A notícia foi confirmada, neste sábado (29), pelo perfil oficial da Escola no X (Antigo twitter).

“De Parintins pra Sapucaí! ✨A Grande Rio, em nome dos presidentes de honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, e do presidente administrativo Milton Perácio, dá as boas-vindas a

@Isanogoficial, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025!”, confirmou o perfil.

A Grande Rio, em nome dos presidentes de honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, e do presidente administrativo Milton Perácio, dá as boas-vindas a @Isanogoficial, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025! 🇭🇺 pic.twitter.com/8PplGCQYjV — Acadêmicos do Grande Rio (@Granderio) June 29, 2024

A noticia que a cunhã-poranga estaria nas passarelas do Rio de Janeiro foi divulgada nesta sexta-feira (28), pela colunista Fábia Oliveira. A ex-bbb recebeu um convite pra lá de especial da escola de samba Grande Rio e aceitou desfilar como musa da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com a colunista, a convocação partiu do presidente de honra da escola de samba, Jayder Soares que ligou pessoalmente para Isabelle e confirmou a informação para a colunista. Parte da diretoria da escola está em Parintins para curtir o Festival Folclórico do qual a ex-BBB faz parte.

Em 2025, a Grande Rio vai levar o estado do Pará para a Marquês de Sapucaí, com o enredo Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a esposa, Daniela Barbalho, deverão participar do desfile da escola de samba junto à presidência da agremiação.

