‘Menino Buda’ é condenado por abuso sexual infantil

Um homem, que milhares de pessoas acreditavam ser uma reencarnação do Buda, foi condenado por um tribunal do Nepal, a 10 anos de prisão por abuso sexual infantil, nesta segunda-feira (1).

Quando adolescente, Ram Bahadur Bamjon atraiu a atenção internacional quando, em 2005, dezenas de milhares de pessoas apareceram para ver o “Menino Buda” sentado de pernas cruzadas debaixo de uma árvore numa floresta densa no sudeste do Nepal durante quase 10 meses.

O oficial do tribunal Sikinder Kaapar, do tribunal distrital de Sarlahi, no sul do Nepal, disse que um juiz também ordenou que Bamjon, 33 anos, pagasse US$ 3.750 como indenização à vítima.

Bamjon não foi encontrado para comentar, mas seu advogado, Dilip Kumar Jha, disse que apelaria em um tribunal superior.

Bamjon foi preso numa casa nos arredores de Katmandu em janeiro.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

Homem que matou fã de Taylor Swift em Copacabana é condenado a 33 anos

Homem que matou amante grávida e jogou corpo em igarapé é condenado na Justiça

Professor e policial que estupraram meninas em Manaus são condenados pela Justiça