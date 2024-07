David Almeida não descarta parceria com Wilson Lima no segundo turno das eleições

Atual gestor municipal disse estar com “braços abertos” para possível apoio no segundo turno

Manaus (AM) — O atual prefeito de Manaus e pré-candidato David Almeida (Avante) mantém o mistério sobre escolha de seu vice-prefeito, que será divulgado oficialmente no dia 31 de julho. Em entrevista, nesta segunda-feira (1º), David disse não descartar a possibilidade de parceria no segundo turno das eleições 2024,com o governador Wilson Lima (União Brasil).

“É uma eleição de dois turnos, estou de braços abertos, eu sou muito solícito com relação a isso e eu tenho certeza de que poderemos convergir positivamente num outro momento”, relata Almeida sobre apoio no segundo turno.

Na entrevista, o atual gestor municipal ainda ressaltou a importância de escolher um vice que compartilhe objetivos e valores em comum, com o perfil do atual vice-prefeito, Marco Rotta (PSDB).

“O vice ideal é o Marcos Rotta. O vice tem que ser igual ao Marcos Rotta. Alguém que ajude, alguém que seja influente, alguém que contribua para a gestão. Eu não posso ter um vice menos do que eu tive como o Marcos Rotta”, declarou.

Entre os aliados estão seis partidos, onde o pré-candidato afirmou que a escolha para vice será de dentro da coligação, após um acordo e dialogo. “Nós temos seis partidos aliados, e dentro desses partidos, vamos escolher aquele ou aquela que será o vice da nossa coligação. Tudo dentro de diálogo, de acordo”, afirmou o prefeito.

“Esse alguém, dentro desse arco de aliança, certamente, sendo homem ou mulher, vai vir para agregar. Tem que ter fidelidade, segurança, confiança, trabalho, perfil e agregar politicamente. Tudo isso nós temos que trabalhar”, explicou Almeida.

Ressaltou que mantém conversas semanais com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga para garantir que a composição política esteja em perfeita sintonia.

“Tenho conversado semanalmente com os dois senadores, e dentro da nossa composição está tudo harmonizado, temos harmonia, temos entendimento. Não vejo problema nenhum, não tenho ruído nenhum com relação a essas questões, com relação à indicação de vice. Até porque tudo foi sentado, acordado, e nós estamos trabalhando dessa forma”, garantiu.

Possíveis vice-candidatos

Em junho, três secretários que vinham sendo apontados como principais nomes para ocupar o cargo de vice-prefeito, foram exonerados das funções na prefeitura.

Os secretários exonerados são: Renato Júnior, que deixou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Shádia Fraxe, que deixou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), William Dias, que era da Casa Militar.

Entre os secretários exonerados, o favorito do prefeito para a disputa é Renato Júnior, que foi secretário de Feiras e Mercados e desde 2022 passou a ocupar a Seminf. David Almeida revelou que o nome do vice deverá ser divulgado oficialmente no dia 31 de julho.

Nas eleições para o governo em 2022, Renato Jr. chegou a ser cotado para ser o candidato a vice de Wilson Lima, mas Tadeu de Souza acabou sendo o escolhido. Renato Jr. afirmou que estará à disposição do prefeito. “Meu nome está à disposição e estarei com o prefeito independente do que ele definir”, destacou.

A ex-secretária da Semsa, Shádia Fraxe, também foi um nome bastante citado nos bastidores, como uma possibilidade para o cargo de vice. O cientista político, Helso Ribeiro, comentou que a possibilidade de o David escolher uma mulher para estar ao seu lado é uma boa opção.

“Metade do eleitorado, um pouquinho mais é de mulheres. Então David Almeida ter uma mulher ao seu lado com as características da que é um uma secretária, uma técnica, com serviços a mostrar, vejo que seria também uma opção”.

