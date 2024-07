Na casa de pentacampeão da NFL, Brasil e Colômbia decidem primeiro lugar do grupo

Jogo acontece nesta terça-feira (2), às 21h (horário de Manaus), no estádio do San Francisco 49ers

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia, nesta terça-feira (2), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O time comandado por Dorival Júnior precisa da vitória para fechar a primeira fase em primeiro lugar no grupo. O Brasil está em segundo lugar na competição continental, com quatro pontos. Já a Colômbia tem 100 % de aproveitamento e soma seis pontos. O jogo começa às 21h (de Manaus).

“Nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Acho que é uma mostra de que nós queremos o melhor resultado na primeira fase da competição”, afirmou Dorival Júnior, que faz a sua primeira competição oficial pela Seleção.

A Seleção está em busca do décimo título da Copa América. Nesta edição, o Brasil empatou na estreia contra a Costa Rica, em Los Angeles. Os dois times empataram sem gols. Na segunda partida, a Seleção derrotou o Paraguai por 4 a 1, em Las Vegas.

Casa dos 49ers

Inaugurado em 2014, o Levi’s Stadium é o mais antigo entre os estádios pelos quais o Brasil vai jogar na primeira fase da Copa América.

O Levi’s demandou um investimento de 1,3 bilhão de dólares (cerca de R$ 7 bilhões) para receber 68,5 mil torcedores do San Francisco 49ers, um dos maiores times de futebol americano. Dois anos após sua abertura, foi a casa do Super Bowl L, disputado entre o Denver Broncos e o Carolina Panthers.

Na última temporada, o San Francisco 49ers foi campeão da NFC (uma das conferências da NFL) no Levi’s Stadium. Foto: Ezra Shaw

O estádio deve estar lotado. As comunidades brasileiras e colombianas são grandes na Califórnia. Os torcedores receberam com festa os jogadores brasileiros nos dois treinos em Palo Alto.

“Seleção Brasileira é sempre bem recebida em todo lugar, a gente fica muito feliz de receber esse carinho do torcedor, temos a consciência que não estamos aqui apenas por um projeto pessoal, é para trazer alegria a todos que torcem e admiram a seleção brasileira. Por isso, nos dedicamos tanto. Sentir esse carinho de perto é muito gratificante”, disse o goleiro Allison.

