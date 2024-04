NFL anuncia Packers contra os Eagles no primeiro jogo da liga no Brasil, em São Paulo (SP)

Jogo acontece no dia 6 de setembro deste ano, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians

São Paulo (SP) – O Green Bay Packers será o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da NFL no Brasil. O anúncio do duelo, que será no dia 6 de setembro na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo (SP), aconteceu nesta quarta-feira (10) durante coletiva na Prefeitura de São Paulo.

O Philadelphia Eagles foi confirmado ainda no mês de fevereiro, durante a semana do Super Bowl LVIII, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na época, também ficou definido que o jogo seria na semana 1 da temporada, em uma sexta-feira. Do outro lado, o time de Green Bay era um dos favoritos para completar o confronto, por conta da grande base de fãs no país.

A expectativa agora é a abertura da venda dos ingressos, que deve acontecer entre maio e junho, segundo fala de Gustavo Pires, quando perguntado sobre o assunto. A expectativa é de que os ingressos acabem rapidamente, mesmo sem divulgação dos valores.

Duelo acontece na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Foto: Reprodução/NFL/X

“Somos o primeiro ou segundo time mais popular no Brasil. Somos meio que o time do povo. As pessoas realmente gostam da ideia de comunidade criada pela equipe, com nossa história e tradição. Os Packers são muito populares no Brasil. Se formos escolhidos, nós iremos com prazer’’, declarou o presidente do Green Bay Packers, Mark Murphy, nesta terça-feira (9), dia anterior ao anúncio.

Internacionalização

O Brasil é somente o terceiro país confirmado para receber jogos, além dos Estados Unidos, durante a temporada de 2024. A NFL vai promover cinco jogos em solo estrangeiro, sendo três jogos em Londres, na Inglaterra, um em Munique, na Alemanha, e o Packers x Eagles, em São Paulo, no Brasil.

