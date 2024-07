VÍDEO: bandido é morto após tentar roubar arma de vigilante em Manaus

O vigilante estava de serviço no momento do crime

Um suspeito foi morto após tentar roubar a arma de um vigilante, que estava de serviço em um Centro de Convivência, localizado na rua 5, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. O homem estava acompanhado de comparsas quando tentou cometer o crime, segundo testemunhas.

De acordo com a polícia, o vigilante informou que uma jovem se aproximou da porta e estava acompanhada de dois homens quando ele abriu e o trio entrou anunciando o assalto.

Ainda de acordo com as autoridades, a arma que um deles estava usando falhou e o vigilante reagiu. Um deles foi atingido e morreu no local. Os comparsas conseguiram fugir.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS) deve investigar o caso.

