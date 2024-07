‘Justin’ é preso por agredir com golpes de ripas enteado de 4 anos em Manaus; VÍDEO

Um homem identificado como José Matheus Oliveira Gomes, de 31 anos, conhecido como “Justin”, foi preso, nesta terça-feira (2), por agredir fisicamente com ripas o próprio enteado de 4 anos. O crime ocorreu no dia 17 de junho deste ano, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O homem estava foragido da Justiça pelo crime e foi localizado em um sítio na rodovia Manoel Urbano, em Iranduba, interior do Amazonas. Ele já possui vários Boletins de Ocorrência (BOs) por crimes no âmbito da violência doméstica contra ex-companheiras.

