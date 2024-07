Sine-AM suspende atendimento nesta quarta (3) após problemas de internet

Manaus (AM) – O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), informou que precisou suspender o atendimento nesta quarta-feira (03), devido à problemas na internet.

O setor de Tecnologia da Informação da Setemp já está verificando a causa e solução para a questão. A Setemp irá informar a população, pelas redes sociais oficiais da secretaria, sobre o retorno do atendimento do Sine Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Justiça manda restabelecer o abastecimento de água para mãe de criança autista em Manaus

Falta d’água pode durar até 48h em bairros de Manaus

Abastecimento de água em Manaus será normalizado até quinta (4), diz concessionária