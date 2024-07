Amom Mandel ao lado de Nikolas e Jordan Bardella na lista de “influencers em ascensão”

Manaus (AM) — O deputado federal e pré-candidato Amom Mandel (Cidadania) foi destaque em nota divulgada esta semana, como “influencers em ascensão”. Mandel foi comparado com ao político Jordan Bardella, da direita conservadora, apadrinhado pela ultradireitista Marine Le Pen, pela “pouca idade” e pelo destaque nas redes sociais.

Na revista Isto É, Amom Mandel e Nikolas Ferreira (PL), ambos pré-candidatos a prefeito em suas respectivas capitais, foram descritos como “influencers em ascensão”. Em seu perfil do Instagram, Mandel acumula mais de 300 mil seguidores e vídeos com mais de 200 mil visualizações.

Parte da nota fala sobre Amom, o citando como preferido para prefeito de Manaus. “Com apenas 23 anos, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) é o preferido, hoje, para prefeito de Manaus”, descreveu parte da nota.

“A comunicação dinâmica atual, se dá pela via digital. A interação mais rápida se dá por essa forma de comunicação. Não só envolve o público jovem, mas também pessoas maturas e da terceira idade. Estamos todos envolvidos nessa nova fórmula de relacionamento e de comunicação que é por meio digital”, detalha o cientista político Carlos Santigo.

Os políticos brasileiros foram comparados a Jordan Bardella, da direita conservadora, apadrinhado pela ultradireitista Marine Le Pen – com apenas 28 anos, cotado para assumir o cargo de primeiro-ministro da França.

Carlos Santiago falou ao Em Tempo sobre a influência das redes sociais no campo político e como pode ser um aliado para conquistar votos.

“Há uma vantagem quando se tem talento, uma boa comunicação e conteúdo. Nem sempre ser popular significa credibilidade, ter votos. Neste quesito Amom Mandel sabe que tem popularidade, credibilidade e tem conteúdo e isso ajuda muito num processo político e principalmente nas eleições”, afirma.

“Quem usa as redes sociais, para ações no campo da política com vídeos, com prestação de contas com relação a determinadas atividades também é uma demonstração de que tem propostas, tem ideias para melhorar a vida das pessoas, da sociedade e faz tudo isso tem uma vantagem, não só do ponto de vista de se popularizar, mas também do ponto de vista de estar mais ligado, as coisas e as dinâmicas da sociedade”, detalha o cientista político.

O cientista político acredita que Amom Mandel e Nicolas Ferreira são o reflexo de jovens que conseguiram se destacar e são referências nacionais pelo uso da internet.

“Amom e Nicolas aproveitam muito bem isso. São jovens destacados e são referências nacionais na política e também nos seus estados. Não é à toa, que foram os mais votados deputados do país”, disse Carlos Santiago.

*Com informações da assessoria

