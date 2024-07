Inauguração da loja Havan terá presença do grupo Kboclos, em Manaus

Manaus (AM) – A Havan abre a segunda megaloja em Manaus, na avenida das Torres, neste sábado (6), às 10h, em uma grandiosa festa que contará com a presença do grupo Kboclos, numa apresentação bastante animada e que levará a representação dos bois mais famosos do Festival de Parintins: Garantido e Caprichoso. O empresário Luciano Hang também participará da inauguração que promete ser uma das maiores da história da varejista, juntamente com o apresentador Sikêra Junior.

“Essa loja está sendo muito aguardada pela população. Desde que inauguramos a primeira, no Shopping Via Norte, as pessoas nos pediam mais uma megaloja. Não temos dúvidas de que essa segunda filial na capital do Amazonas será um grande sucesso”, afirma o dono da Havan, Luciano Hang.

Antes da abertura das portas, Hang terá um momento com os colaboradores, o qual será transmitido pelas redes sociais oficiais da varejista e também no aplicativo Havan. “Costumo fazer essa conversa para motivar ainda mais a nova equipe que assume a loja. Afinal, eu entrego as chaves nas mãos deles para que possam prestar o melhor atendimento possível aos nossos clientes”, diz.

Com 10,5 mil m² e um investimento de R$ 35 milhões, a nova Havan Manaus é a megaloja de número 177. Ela conta com a tradicional fachada da Casa Branca e o grande símbolo da varejista, a Estátua da Liberdade, a qual viajou cerca de 5 mil quilômetros, de Camboriú (SC) até seu destino, durante 20 dias. Ao todo, foram 3,8 mil quilômetros por terra, até Belém (PA), onde embarcou em uma balsa e percorreu mais 1,5 mil quilômetros pelo rio.

*Com informações da assessoria

