Homem é preso após agredir, ameaçar e importunar ex-companheira em Manaus

Prisão foi realizada em flagrante no bairro Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (3), pelos crimes de lesão corporal, importunação sexual e ameaça contra sua ex-companheira, uma jovem de 20 anos. A prisão ocorreu na rua Mariza Mendes, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, titular da unidade policial, a vítima compareceu à especializada por volta das 9h30, informando que havia acabado de ser agredida pelo ex-companheiro. Ela relatou que levou o filho do casal até a casa do autor para que a criança participasse da comemoração do aniversário dele.

“A mulher entrou na casa, e em seguida o homem começou a tocar nas partes íntimas da vítima. Ela exigiu que ele se afastasse dela, momento em que o indivíduo passou a desferir vários socos no rosto da vítima, além de tê-la ameaçado de morte”, contou a delegada.

Segundo a titular da DECCM norte/leste, após coletar informações com a mulher, a equipe foi até a residência do autor e efetuou sua prisão. Ele ainda alegou ter desferido apenas um tapa no rosto da vítima.

Denúncias

Em caso de denúncia no âmbito da violência doméstica, ou qualquer outra circunstância, as vítimas têm diversos canais disponíveis, como o 190 da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o 180 da Central de Atendimento à Mulher e o 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Caso seja vítima, a pessoa deve procurar o Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo do local do ocorrido para registrar seu Boletim de Ocorrência (BO), ou pode comparecer a uma das unidades da DECCM:

A DECCM Norte/Leste está localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus; A DECCM Centro-Sul está situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez de Novembro. Já a DECCM Sul/Oeste fica na rua Desembargador Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado.

Procedimentos

O homem foi autuado em flagrante delito por agressão, ameaça, lesão corporal e importunação sexual no âmbito da violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

VÍDEO: jovem denuncia irmão de prefeita de cidade no AM por agressão

Corpo com sinais de agressão é encontrado boiando no Rio Negro, em Manaus

Corpo é encontrado no Parque dos Bilhares em Manaus com sinais de agressão; Veja vídeo