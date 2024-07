Dorival prepara substituto de Vini Jr. para duelo das quartas contra Uruguai

Atacante levou cartão amarelo no empate contra a Colômbia em 1 a 1 e está suspenso

O técnico Dorival Júnior não quis dar dimensão à ausência de Vini Jr no jogo do próximo sábado (6) contra o Uruguai pelas quartas de final da Copa América. O atacante recebeu cartão amarelo, o segundo na competição, logo no início da partida dessa terça-feira (2) contra a Colômbia, na Califórnia. Foi punido após uma falta em James Rodriguez.

Para Dorival, quem entrar na vaga de Vini Jr estará em condições de realizar uma grande partida. O treinador explicou que o confronto com a Colômbia era muito importante porque definia a posição das duas seleções na tabela do Grupo D e que, por isso, levou a campo a força máxima, não se preocupando em poupar titulares.

Treinador buscou minimizar desfalque do craque do Real Madrid. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com o empate por 1 a 1, a Colômbia ficou em primeiro lugar no Grupo D e o Brasil, em segundo. Nas quartas de final, a Colômbia enfrentará o Panamá.

“É uma situação que aconteceu, é do jogo. Era um jogo muito importante e eu não tinha como segurar ninguém num momento como esse. O que nós queríamos era o resultado. Iniciamos muito bem a partida e, por incrível que pareça, no primeiro lance, que para mim foi casual, acabamos tendo já o cartão amarelo do Vinicius”, disse Dorival.

