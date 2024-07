Jornalistas amazonenses lançam livro sobre cobertura econômica na imprensa

Manaus (AM) — O livro “O que é jornalismo econômico?” assinado pelas jornalistas Cristiane Barbosa, Eduarda Ono e Nicolle Brito acaba de ser lançado e traz uma proposta de introduzir os leitores ao mundo do jornalismo financeiro, apresentando a origem, características e linguagem, e também, proporcionar uma visão geral das principais pautas no Estado do Amazonas e Brasil.

Publicada pela Editora da Universidade Federal do Amazonas (EDUA), a obra também pode ser adquirida no site de compras da Amazon e já está disponível gratuitamente no link: https://acesse.one/iTlnr. Os interessados no tema também podem acessar a obra no formato de áudio-book, na plataforma Spotify, como parte da “Coletânea Jornalismo Especializado”. Confira o episódio no link: https://acesse.one/JornalismoEconomico

Segundo Cristiane Barbosa, doutora em Ciências da Informação, que atua como docente na Faculdade de Informação e Comunicação da Ufam (FIC/Ufam), a ideia de uma obra como essa é antiga, pois atuou como editora e repórter de Economia há muitos anos, pois atuou como repórter e editora de Economia em jornais e revistas e sempre viu a necessidade de melhor explicar sobre a área para acadêmicos e profissionais.

“Ao ministrar a disciplina de Jornalismo Especializado na Ufam, sempre me deparei com a escassez de materiais que abordassem a área de economia no jornalismo de forma introdutória, com a Amazônia como destaque, por isso esta obra é de grande relevância para aproximar ainda mais o público interessado do jornalismo especializado”, revelou a jornalista, destacando que para a realização da obra, apoio do editor e diretor da Edua, Sérgio Freire, foi crucial.

Eduarda Suily também destaca sobre o impacto da obra para o mercado. “Queremos que por meio deste trabalho, essa área do jornalismo tão temida pelos dados e números, possa ser desmistificada. Assim, os estudantes de comunicação e demais interessados conseguem conhecer mais sobre a especialidade e sua importância para o cenário atual”, afirmou a jornalista e coautora Eduarda.

Jornalismo e economia, na prática

Para discutir como a cobertura acontece na prática, a obra conta com um capítulo dedicado a uma entrevista exclusiva com um jornalista especializado em economia, Rodrigo Araújo, atual editor da Templários Portugal.

A coautora Nicolle Brito ressaltou que a decisão de consultar um nome de relevância na área especializada, partiu da urgência de aproximar o leitor ao especialista. Assim, o material serve como uma série de conselhos para quem ingressa no mercado ou se interessa pelo assunto.

“A escolha de fazer a entrevista, veio não apenas da necessidade de prover mais insights sobre o assunto, mas também nessa tentativa de criar uma relação mais íntima entre o leitor e o entrevistado, já que ele usa uma linguagem mais simples e carregada de exemplos lúdicos”, ressaltou ela.

A expectativa é de que o lançamento oficial ocorra na FIC/Ufam neste mês de julho, junto à comunidade acadêmica e interessados.

